В горах Киргизии пропали три туриста из России

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.4 комментария
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.4 комментария
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Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...6 комментариев
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже
Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».
Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.
Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.
CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
«Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.
Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.
В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий
Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».
Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.
Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS
Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».
Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.
Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.
Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».
Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».
Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.
Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.
СВР: Идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Слова Нарышкина передает РИА «Новости».
Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей.
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.
Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении
«Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».
Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.
Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.
Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.
Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.
В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.
Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.
На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.
Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.
Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх назвала безответственным решение России провести ядерные учения
При этом Сингх признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие. США не считают нужным менять размещение своих ядерных сил, передает ТАСС.
Напомним, Генштаб России начал готовиться к проведению учений, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.
Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.
Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.
Марочко: Киев тайно вывозит тела погибших солдат ВСУ из Часова Яра, чтобы скрыть потери
По его словам, в Часовом Яре две ночи подряд на семи грузовиках вывозили более 100 тел военнослужащих ВСУ, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным, передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр.
«Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», – сказал Клеверли на слушаниях в палате общин, передает РИА «Новости».
Кроме того, принято решение ужесточить визовый режим для российских дипломатов и сократить срок их пребывания на территории Британии, сообщил министр. По его словам, это является ответом Лондона на «враждебные действия» России.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.
Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США
«Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.
При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.
При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.
Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.
Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.
В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.
Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.
На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.
Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.
В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.
Infotrans Media Belarus: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию
По данным портала, рост стоимости связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими задержками на границах, передает РИА «Новости».
Тарифы выросли на 500-800 долларов в зависимости от конечного пункта, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1,3-1,5 тыс. долларов в зависимости от порта отправления.
При этом большая часть свободных мест на судах в мае уже забронирована.
Между тем, по словам управляющего партнера российского ООО «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, рост тарифов на железнодорожные перевозки из Китая в Россию исключен самим фактом существования рынка.
«По морю все просто – можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», – сказал эксперт.
Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и по морю, и по железной дороге.
«То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию, или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион», – пояснил он.
Также существует множество разных операторов и владельцев подвижного состава.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто навредил торговле России и Китая.
Замороженные российские активы в Euroclear принесли 1,6 млрд евро в 2024 году
Глава Euroclear Валери Урбен сообщила, что управление этими активами «достаточно сложное», поскольку приходится «постоянно реагировать» на новые санкции и «ответные российские меры». В управлении задействованы около 100 сотрудников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Echo.
Напомним, Убрэн предостерегла от конфискации замороженных российских активов, хранящихся на платформе. Решение насчет изъятия доходов от замороженных на площадке Euroclear активов России ожидается «через несколько недель». Если ЕС решится пойти на это, то это может привести к банкротству основного европейского депозитария ценных бумаг Euroclear.
Агроном Воробьев назвал народные суеверия и приметы, которым дачники могут доверять
«Есть поверье, что на участке нельзя сажать голубые елки. Среди соседей объяснялось, что эти деревья приносят одиночество или даже смерть. Но вряд ли эти вещи могут быть связаны друг с другом. Однако хвойные действительно сажать на садовом участке не рекомендую, поскольку эти деревья вырастают большими и объемными, а затем заслоняют свет другим растениям на участке. К тому же своими корнями они будут выбирать из земли питательные вещества, отнимая их у садовых растений. Шиповник еще можно посадить в качестве зеленой изгороди, а хвойные пусть растут за участком, на территории должно быть только то, что дает урожай», – говорит Воробьев.
Народное правило садоводов «посадить и забыть, тогда урожай будет хорошим», продолжает собеседник, может теоретически сработать лишь с плодовыми деревьями, картофелем или семенами. Рассчитывать на хороший урожай, когда отсутствует уход, не стоит, так как неизвестно, через какие трудности придется пройти растению. «Опять же, есть другая народная мудрость: «как потопаешь, так и полопаешь», она больше близка к реальности. Чем старательнее в огороде работаем, тем больше вероятность получить отличный урожай», – объясняет эксперт.
Также считается, что для того, чтобы семена точно взошли, перед посадкой их нужно носить пару дней за пазухой. Такой метод, по мнению агронома, научно не обоснован, но совершенно точно не приносит никакого вреда будущим растениям. Если человек носит семена, скорее всего и после посадки волей-неволей будет относиться к растению с особым трепетом, как к чему-то родному, что хорошо. К тому же, вряд ли за пазухой создаются какие-то благоприятные условия для проращивания, поскольку сами по себе семена очень устойчивы и маловосприимчивы к условиям внешней среды. Он рассказывает, что ранее ученые проводили эксперимент: поместили семена на внешнюю сторону Международной космической станции (МКС), по прошествии какого-то времени забрали, привезли на Землю, посадили, и они проросли – семена пережили пребывание в открытом космосе.
«Еще считается, что с растениями нужно разговаривать, тогда и чувствовать себя они будут хорошо. Если человек общается со своим садом, значит, опять же, уже более внимательно к нему относится и лучше ухаживает. Но вряд ли растения нас слышат, хотя, кто знает, тут они сами нам ответить не могут. А еще считается, что нельзя сажать растения в плохом настроении – не взойдут или завянут. Думаю, здесь тоже есть толика правды, но не в том, что растение почувствует негатив, а в психосоматике. В плохом настроении любая работа чаще всего выполняется хуже, в том числе и в саду», – делится Воробьев.
Согласно еще одному поверью, если плодовое дерево не плодоносит, надо обойти вокруг него три раза с топором и пообещать, что срубите, после чего следует закопать этот топор в землю, рассказывает биолог. Сам эксперт такой метод не использует и предпочитает повышать урожайность различными способами, которые точно помогают.
Суеверия, связанные с соседями, основаны на отношениях в прежние времена, поэтому на сегодняшний день большинство из них просто не актуальны, считает собеседник. Например, рекомендация сажать растения так, чтобы никто из соседей не видел, скорее всего появилась в 60-70 годы. Тогда возникали ситуации, когда в выходные дачники приезжали на участок, высаживали в парник подготовленную заранее рассаду, уезжали работать в город, а вернувшись в конце недели обнаруживали, что растений нет. В это же время у соседа можно было обнаружить очень похожие саженцы. Именно поэтому предлагалось не показывать свою рассаду до высадки и во время посадки, ведь когда она укоренится, уже меньше вероятность того, что ее кто-то в наглую выкопает и пересадит.
«А вот примету про то, что нельзя давать соседям семена до посадки на своем участке и нельзя безвозмездно отдавать ростки со своего огорода или сада, иначе сам останешься без урожая или растения вовсе завянут, я не понимаю. Лично я всегда стараюсь как можно большим поделиться в надежде, если у меня погибнет растение, я смогу у соседей попросить, восполнить так сказать», – рассказывает специалист.
Что касается погодных и природных примет, то их следует применять совместно с данными о прогнозах погоды, рекомендует он. Например, примета о том, что расцвела черемуха, значит стоит ждать заморозков, подтвердилась в Москве и Московской области буквально на прошлой неделе. Конечно, такие поверья не дают конкретных дат, однако служат хорошим напоминанием дачникам и садоводам о том, что скоро придется укрывать растения, растущие в открытом грунте или утеплять парник.
«Хорошо работают и приметы по типу «зацвели одуванчики, значит время сажать картошку» – природа лучше знает, подскажет. Тем более, что такого рода суеверия выведены путем наблюдения, многолетних экспериментов. Соответственно, цветение тех или иных растений может означать, что природа готова принять семена каких-то растений, для них уже благоприятные условия», – поясняет Воробьев.
Он также подчеркнул, что те приметы, которые связаны с определенными праздниками, не имеют постоянной силы, так как у природы нет точных дат, когда и что ежегодно должно всходить и приживаться. Например, считается, что все посадки в огороде нужно делать после Пасхи. Однако этот праздник может быть и в мае, когда климат более-менее пригоден для посадки рассады, и в апреле, когда еще лежит снег.
«А вообще я стараюсь больше на знания опираться, чем на приметы. Суеверия могут помочь направить садовода, заставить задуматься о чем-то или привить большее внимание к растению, но вряд ли могут быть эффективны», – заключил специалист.
Ранее агрономы Владимир Викулов и Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что успех посадки рассады зависит от качества грунта, семян, температуры и света. Также они объяснили влияние лунного календаря на рост и развитие растений в целом.