В Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемого 1995 года рождения задержали на территории Иссык-Кульской области, он является приверженцем радикальной идеологии, сообщили в ведомстве РИА «Новости».

По указанию эмиссаров международной террористической организации из Сирии он входил в «спящую» ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья в Киргизии.

Группа вынашивала планы по разбойным нападениям на состоятельных граждан страны для финансирования террористов.

В январе 2023 года Мовлаев незаконно перешел госграницу Киргизии и находился там, используя поддельный российский паспорт.

До этого в понедельник руководитель киргизского правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова заявила, что Мовлаева, выступавшего с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, задержали в Киргизии.