Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
В Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов
Задержанного на киргизской территории россиянина Мансура Мовлаева заподозрили в финансировании терроризма, сообщили в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Подозреваемого 1995 года рождения задержали на территории Иссык-Кульской области, он является приверженцем радикальной идеологии, сообщили в ведомстве РИА «Новости».
По указанию эмиссаров международной террористической организации из Сирии он входил в «спящую» ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья в Киргизии.
Группа вынашивала планы по разбойным нападениям на состоятельных граждан страны для финансирования террористов.
В январе 2023 года Мовлаев незаконно перешел госграницу Киргизии и находился там, используя поддельный российский паспорт.
До этого в понедельник руководитель киргизского правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаилова заявила, что Мовлаева, выступавшего с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, задержали в Киргизии.