Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении»

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев прокомментировал информацию о том, что она появится в эфире конкурса «Евровидение–2019», финал которого состоится в Израиле.

По его словам, сообщения о том, что певица выступит глашатаем и будет объявлять баллы, которые участникам конкурса вынесут судьи из России, была давно размещена на сайте Европейского вещательного союза, передает РИА «Новости».

«Эта информация давно размещена на сайте Европейского вещательного союза», – сказал Фадеев.

«Евровидение–2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе с песней Scream. Ранее артист выступал на «Евровидении» в Стокгольме в 2016-м с песней You Are the Only One – тогда он занял третье место.