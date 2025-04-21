Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

Tекст: Денис Тельманов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

«По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

