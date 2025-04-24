Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Токаев назвал Россию главным партнером и союзником Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приоритетном стратегическом партнерстве с Россией, отметив историю демаркации границы между странами.
Россия остается главным стратегическим партнером и надежным союзником Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Россия – главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана».
Токаев отметил, что Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу. По его словам, недавно Киргизия, Узбекистан и Таджикистан достигли общего понимания по пограничному вопросу, который не решался много лет. Он назвал подписанное соглашение историческим и выразил поддержку братским государствам.
В своем выступлении президент также затронул тему языковой политики в стране. Токаев заявил: «Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений». Он подчеркнул, что любые провокации с целью посеять рознь и дестабилизировать ситуацию будут пресекаться и наказываться по закону.
Токаев пояснил, что под провокаторами подразумевает не только местных лиц, но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа, действуя по заказу и на средства иностранных организаций. Глава государства выразил уверенность, что такие попытки не получат поддержки в обществе, а стабильность и единство Казахстана будут защищены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России Сергей Цивилев вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо от российского президента Владимира Путина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, а президенты России и Казахстана в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений и обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.