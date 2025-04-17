  • Новость часаВСУ атаковали храм-часовню в Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санду начала ликвидацию автономии Гагаузии
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    IKEA зарегистрировала товарный знак в России до 2033 года
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Главврач Алешкинской больницы назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России
    Все лидеры стран СНГ прибудут на День Победы в Москву
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи
    Economist: Власть на Украине сосредоточена в руках нескольких неизбираемых чиновников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 21:33 • Новости дня

    Токаев подтвердил Путину участие в мероприятиях в Москве 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, речь об этом шла в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме обсуждения юбилейных мероприятий, лидеры также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и российско-американский диалог. «Владимир Путин поделился оценками хода российско-американского диалога», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

    17 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать «послом мира», он записал соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

    «Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

    «Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

    На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.

    Коментарии (25)
    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


    Коментарии (3)
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 23:58 • Новости дня
    Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

    Tекст: Антон Антонов

    Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России, сообщается в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Также членами наблюдательного совета стали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вошел в совет как председатель «Российского исторического общества».


    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

    Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Дело о нападении на россиянина в Казахстане переквалифицировали на покушение на убийство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на российского гражданина Александра Ярцева в Казахстане переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство, заявил адвокат мужчины Закир Асадов.

    Нападение было изначально квалифицировано как хулиганство, а после его обращения в соцсетях дело переквалифицировали, сказал Асадов ТАСС.

    Россиянин остался жив благодаря плотной экипировке мотоциклиста, которая приняла на себя основной удар ножом. Он подчеркнул, что если бы Ярцев не был в экипировке, то последствия могли бы быть более серьезными.

    Нападавший, по данным адвоката, уже имеет судимость, но пока нет информации о том, по какой статье и погашена ли она. Инцидент произошел на автозаправочной станции в селе Мерке, когда Ярцев выходил из помещения.

    В настоящее время состояние Ярцева стабильно, он находится под круглосуточной охраной полиции.

    Ранее Асадов сообщал, что мотоциклист Ярцев был ранен в Казахстане, он нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча прошла в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения, передает РИА «Новости».

    На встрече присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

    Ранее в четверг в Кремле прошли переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Путин заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов, а также отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин сообщил об инвестировании Катаром 1 млрд долларов в экономику России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов.

    Путин подчеркнул: «Перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно». Об этом сообщает ТАСС.

    В Кремле отметили продуктивное сотрудничество России и Катара в транспортной сфере. Национальный перевозчик Qatar Airways осуществляет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха.

    Кроме того, лидеры России и Катара обсудят реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    В ходе встречи Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Катара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнером на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.

    «Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», – заявил Путин на российско-катарских переговорах, передает РИА «Новости».

    Президент также акцентировал внимание на сотрудничестве в организации экспортеров газа, выразив надежду на дальнейшее развитие совместных проектов с Катаром. Он подчеркнул, что у стран есть много интересных проектов, и обозначил роль Катара как ключевого партнера российской нефтегазовой компании «Роснефть».

    Катар, по словам Путина, через Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал около миллиарда долларов в российскую экономику. Президент выразил уверенность в наличии перспектив для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта

    Путин высказал сожаление о нереализованных мирных инициативах Катара в Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.

    «Очень важно было бы обсудить сегодня вопросы, связанные с горячими точками. Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является, безусловно, трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной», – сказал Путин на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Ушаков сообщил о планах Путина обсудить контакты России и США с эмиром Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудят в Москве контакты между Россией и США в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что тема обсуждения будет включать контакты между двумя странами в данном регионе, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что стороны выразили надежду на продолжение и укрепление взаимодействия. «Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят», – заявил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов относительно позиций Катара по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.

    Он также отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала Германию «спонсором уничтожения славян»
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    Россия выразила протест Японии из-за ракетных учений у границ
    Госдеп: Конфликт на Украине не может быть завершен военными средствами
    Посольство Франции оплатило исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина
    Участник «Дома-2» найден мертвым в Москве
    Российский хит «Сигма-бой» стал популярным у польской молодежи

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

    Перейти в раздел

    Мелони едет спасать Италию и жертвовать Евросоюзом

    В США пройдут переговоры итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Дональда Трампа. Ожидается, что на повестке будет целый спектр вопросов: от украинского кризиса до таможенных пошлин и расходов на НАТО. Эксперты допускают, что итальянка сможет смягчить мощный напор Трампа уступками и компромиссами, однако вместо драки за интересы Евросоюза Мелони будет выторговывать привилегии лишь для Рима. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............