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Токаев подтвердил Путину участие в мероприятиях в Москве 9 мая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, речь об этом шла в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме обсуждения юбилейных мероприятий, лидеры также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и российско-американский диалог. «Владимир Путин поделился оценками хода российско-американского диалога», – уточнили в пресс-службе Кремля.
Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.