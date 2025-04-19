На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Цивилев передал Токаеву личное послание Путина
Министр энергетики России Сергей Цивилев лично вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо от российского президента Владимира Путина.
Цивилев встретился с президентом Казахстана и передал ему личное послание от главы российского государства, передает ТАСС.
Пресс-служба Токаева подчеркнула, что встреча состоялась в рамках договоренности между президентами двух стран.
В пресс-службе уточнили, что во время переговоров стороны подробно обсудили перспективы партнерства в энергетической сфере.
Представители Казахстана отметили важность развития сотрудничества с Россией в этой области, назвав энергетику одним из ключевых направлений двусторонних отношений.
Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.