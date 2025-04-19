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    Конфликт Моди со Сталиным вскрывает глобальные планы Индии
    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским
    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    13 комментариев
    19 апреля 2025, 11:48 • Новости дня

    Цивилев передал Токаеву личное послание Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Министр энергетики России Сергей Цивилев лично вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо от российского президента Владимира Путина.

    Цивилев встретился с президентом Казахстана и передал ему личное послание от главы российского государства, передает ТАСС.

    Пресс-служба Токаева подчеркнула, что встреча состоялась в рамках договоренности между президентами двух стран.

    В пресс-службе уточнили, что во время переговоров стороны подробно обсудили перспективы партнерства в энергетической сфере.

    Представители Казахстана отметили важность развития сотрудничества с Россией в этой области, назвав энергетику одним из ключевых направлений двусторонних отношений.

    Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Коментарии (10)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    19 апреля 2025, 07:56 • Новости дня
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений, передает ТАСС.

    Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения.

    По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

    Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить.

    Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.

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    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

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    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

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    18 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тверской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries, ущерб от завышения объемов работ по перемещению грунта составил более 14 млн рублей.

    Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве склада Wildberries было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области, передает «Интерфакс».

    По данным правоохранительных органов, неустановленные лица завысили объемы работ по перемещению и разработке грунта, чем нанесли ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

    В полиции сообщили, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», подконтрольного Владиславу Бакальчуку, заключало договоры на перемещение грунта с «заведомо завышенным объемом».

    В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили расследование уголовного дела и заявили о готовности оказать МВД необходимое содействие: «Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией "ВБ Девелопмент" склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

    В «ВБ Девелопмент» в ответ заявили, что не получали официальных обращений от правоохранительных органов и полагают, что инициатором расследования выступило само ООО «Вайлдберриз». В компании подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» выполняло функции технического заказчика и является таким же потерпевшим, как и заказчик строительства. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов отметил: «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками Wildberries не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России».

    Накануне Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.

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    19 апреля 2025, 06:18 • Новости дня
    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская логистическая система «Ямщик» сочетает роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, а также имеет уникальные характеристики проходимости.

    Как сообщает ТАСС, логистическую систему «Ямщик» разработали специалисты НПО «Киловатт» совместно с конструкторскими бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Комплекс включает в себя наземную платформу высокой проходимости, дальнобойную помехоустойчивую связь и встроенную станцию обороны от беспилотных летательных аппаратов.

    В организации отметили, что платформы могут перемещаться на дистанцию до пяти километров по пересеченной местности, а с ретрансляторами связи и пунктами замены аккумуляторов – до двадцати километров. Управление осуществляется с одного пункта, который способен координировать до десяти платформ одновременно.

    По словам представителей НПО «Киловатт», «система „Ямщик“ – результат совместной работы НПО „Киловатт“, а также нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Современное поле боя становится все более безлюдным. Например, по новой стратегии развития беспилотных сил ВСУ, территория сплошного поражения дронами должна составлять до 15 километров в глубину от ЛБС.

    Развитие наземных роботизированных комплексов принимает сейчас лавинообразный рост. Однако, необходимо, чтобы наземный беспилотник не был уничтожен в первой же миссии воздушным беспилотником. Известны уже десятки случаев уничтожения самоходных дронов летающими. И возможность обороняться может стать ключевым фактором успеха».

    Главной особенностью новой платформы разработчики называют дальнобойную помехоустойчивую связь, позволяющую сохранять управление даже при активной работе систем радиоэлектронной борьбы рядом с устройством. Несущая платформа способна перевозить полезную нагрузку до 300 килограммов, отличается высокой проходимостью, а также может оснащаться дополнительными модулями для подавления дронов. Специалисты подчеркнули, что не планируют ставить на платформу боевые модули, поскольку по их словам, эффективность подобного вооружения на таких комплексах низка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создана система «Купол» с искусственным интеллектом для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, которая уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Российские специалисты разработали саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

    КБ «Астрон аэро» представило на форуме «Армия-2024» комплекс «Комбат-антидрон», предназначенный для противодействия FPV-беспилотникам.

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    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

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    19 апреля 2025, 07:24 • Новости дня
    Волга обмелела после малоснежной зимы

    Волга обмелела после малоснежной зимы, водохранилища начали наполняться

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномально теплая зима и малое количество снега привели к сокращению притока воды в Волгу и ее притоки, что вызвало обмеление, однако сейчас водохранилища стали наполняться.

    Как передает РИА «Новости», низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с недостатком поверхностного притока воды на фоне раннего сокращения снежного покрова, обусловленного аномально теплой зимой.

    В пресс-службе Росводресурсов отметили, что «текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями».

    Ведомство уточняет, что уже в январе и начале февраля наблюдался более высокий, чем обычно, приток воды в каскад водохранилищ из-за теплой погоды, что привело к заблаговременной сработке водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод.

    «В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой», – сообщили в ведомстве.

    По данным Ррсводресурсов, сейчас Угличское водохранилище заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское – на 71%. В третьем-четвертом квартале прошлого года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы.

    Основной задачей регулирования водохранилищ в ведомстве называют создание емкостей для максимально возможного удовлетворения нужд населения и экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая зима в Москве была необычно сухой, поскольку в регионе выпали только 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров, прогноз весеннего половодья и пожаров в России оказался неблагоприятным, а ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая, в связи с чем регион запросил федеральную помощь.

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    18 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Бразилия заявила об усилении поддержки БРИКС в ответ на пошлины США

    Бразилия заявила об укреплении БРИКС после введения американских пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразилия намерена усилить поддержку БРИКС в ответ на введение американских пошлин, заявил министр сельского хозяйства Карлус Фавару, отметив важность поиска новых торговых возможностей.

    Министр сельского хозяйства Бразилии Карлус Фавару заявил, что его страна планирует усилить поддержку БРИКС, чтобы противостоять протекционистским мерам США, сообщает портал Brasil247.

    «Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС) и искать новые торговые возможности», – заявил Фавару после тематической встречи по сельскому хозяйству в Бразилии.

    По словам министра, страны – члены БРИКС достигли согласия в отношении необходимости расширения сельскохозяйственной торговли друг с другом перед лицом торговых барьеров, налагаемых американским рынком.

    В частности, бразильское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (Apex) разработало карту с 1,6 тыс. бразильских продуктов с экспортным потенциалом в страны БРИКС.

    Среди основных перспективных направлений названы: Южная Африка – 582 товара; Китай – 400 товаров; Индия – 388 товаров; Россия – 231 товар.

    В 2024 году Бразилия экспортировала в страны БРИКС товары на 102,5 млрд долларов, сохранив положительное сальдо торгового баланса в размере 20,4 млрд долларов США.

    БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции и сырья, говорится в принятой декларации.

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