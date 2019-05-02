Стало известно о намерении Алсу прокомментировать скандал вокруг «Голоса»

Российская певица Алсу прокомментирует скандал вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети», сообщила пресс-секретарь исполнительницы Нина Пономарева.

Она отметила, что Алсу «ответит» критикам, когда «посчитает нужным», передает ТВЦ.

Напомним, скандал разгорелся после победы 10-летней Микеллы в шоу «Голос. Дети». Зрители возмутились итогами, результаты сочли сфальсифицированными.

После этого появилась информация, что Алсу в ходе трансляции будет объявлять баллы, которые участникам «Евровидения–2019» присудят российские члены жюри, но в пресс-службе официального вещателя конкурса в России – ВГТРК сообщили, что результаты голосования жюри в прямом эфире телеканала «Россия» объявит пианист Иван Бессонов, передает ТАСС.

Teleprogramma.pro пишет, что певица была отстранена от участия в конкурсе «не ее личным решением, но решением телеканала».

«Комсомольская правда» пишет, что Алсу еще в прошлом году решила отказаться от «Евровидения», так как, будучи мамой троих детей, не может себе позволить ночные съемки. Кроме того, в феврале уже было известно, что Алсу запланировала в день финала «Евровидения» выступление в одной из стран из СНГ.

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