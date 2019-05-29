Аргентина заинтересовалась созданием логистического хаба в Петербурге

Аргентина заинтересовалась созданием логистического хаба в Санкт-Петербурге с целью поставок в Россию и другие страны, следует из итогового протокола межправкомиссии России и Аргентины.

В понедельник и вторник в Буэнос-Айресе состоялись консультации экспертов и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины, в ходе которых страны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки, технологий и сельского хозяйства, передает РИА «Новости».

«Аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны в рамках аргентинской программы Hubs Logisticos», – сообщается в документе.

Аргентинское Агентство по инвестициям и международной торговле разработало эту программу, чтобы иметь возможность сократить сроки доставки грузов, снизить затраты при доставке и улучшить ведение бизнеса за рубежом при помощи специального представителя в стране. Также это позволяет аргентинским компаниям получить тарифные преференции при обслуживании.

Сейчас у Аргентины есть соглашение по хабам с Китаем на три логистических центра, Бельгией, ОАЭ, Сингапуром и Панамой.

Ранее сообщалось, что Аргентина интересуется возможностью поставок из России мяса диких животных, включая мясо северного оленя.