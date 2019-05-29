Аргентина заинтересовалась мясом северных оленей из России

Аргентина интересуется возможностью поставок из России мяса диких животных, в том числе мяса северного оленя, сообщил глава Россельхознадзора и председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии (МПК) Сергей Данкверт.

По словам Данкверта, в ходе заседания межправкомиссии в Буэнос-Айресе стороны обсудили доступ на аргентинский рынок некоторых российских сельхозтоваров, передает ТАСС.

«У нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину», – рассказал глава Россельхознадзора.

Кроме того, по словам Данкверта, «Аргентина заинтересовалась мясом дичи». При этом он уточнил, что «это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя».

«Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения», – добавил глава надзорного ведомства.

Напомним, в прошлом году сотни оленей на Ямале умерли от голода.