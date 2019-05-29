Аргентина заинтересовалась мясом северных оленей из России

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 06:35  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...

В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

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            Аргентина заинтересовалась мясом северных оленей из России

            29 мая 2019, 05:34

            Текст: Антон Никитин

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            Аргентина интересуется возможностью поставок из России мяса диких животных, в том числе мяса северного оленя, сообщил глава Россельхознадзора и председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии (МПК) Сергей Данкверт.

            По словам Данкверта, в ходе заседания межправкомиссии в Буэнос-Айресе стороны обсудили доступ на аргентинский рынок некоторых российских сельхозтоваров, передает ТАСС.

            «У нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину», – рассказал глава Россельхознадзора.

            Кроме того, по словам Данкверта, «Аргентина заинтересовалась мясом дичи». При этом он уточнил, что «это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя».

            «Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения», – добавил глава надзорного ведомства.

            Напомним, в прошлом году сотни оленей на Ямале умерли от голода.


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