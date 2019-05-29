Во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах умерла школьница

Ученица 11 класса скончалась во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике в Чебоксарах.

«Утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен», – сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что через час после начала экзамена девушка попросила разрешения выйти из аудитории, а в коридоре ей стало плохо.

«Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», – добавили в ведомстве, выразив соболезнования родным и близким.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался 27 мая с экзаменов по литературе и географии, 29 мая школьники сдавали базовую и профильную математику.

Ранее сообщалось, что в школе Пензенской области организаторы ЕГЭ сняли двери в туалетах, чтобы пресечь попытки воспользоваться шпаргалками.

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