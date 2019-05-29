Найден способ борьбы с отложениями жира на животе

Исследователи из Американского гериатрического общества заявили, что избавиться от жира на животе можно с помощью интервальных тренировок.

С возрастом у людей сокращается мышечная масса, а жировые отложения накапливаются в области живота и верхней части туловища, пояснили ученые. Такое ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте ученых участвовали люди от 70 лет, половина из них занималась интервальными тренировками три раза в день в течение 10 недель, остальные вели привычный образ жизни. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress, передает РИА «Новости».

Продолжительность тренировок возрастала от 18 до 36 минут, короткие периоды активности чередовались с непродолжительными передышками.

У занимающихся спортом участников эксперимента зафиксировали снижение жировой массы почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Также у них увеличилась мышечная масса.

По словам экспертов, интервальные тренировки наиболее благотворно повлияли на мужчин.

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