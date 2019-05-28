В США призвали не продлевать СНВ из-за «обмана России»

Соединенным Штатам не стоит продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), так как Москва обманула Вашингтон почти по всем соглашениям по контролю за вооружениями, пишет аналитик Микаэла Додж в The Washington Times.

Она отмечает, что договор о контроле над вооружениями с Россией был переподписан в 2010 году, а через несколько лет «Москва расчленила Украину». При этом положения договора были таковы, что России не потребовалось уничтожать ни одной ядерной боеголовки, напротив, она только наращивала вооружение, тогда как США – сокращали, пишет она в The Washington Times.

Додж указывает, что договор СНВ не дает оснований для изучения количества боеголовок, которые Россия развертывает на каждой из своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

По ее словам, необъяснимо и то, что договор допускает сокрытие деятельности на базах МБР.

«Эти нечеткие положения договора означают, что даже если Россия обманет новый СНВ, для США будет почти невозможно узнать об этом и обвинить Москву в нарушении договора», – заявила аналитик.

Она утверждает, что Россия «обманула США почти по всем соглашениям о контроле над вооружениями, которые когда-либо подписывала». Додж называет «вопиющим» развертывание Россией баллистических ракет средней дальности, что уже якобы привело к прекращению действия Договора о ядерных силах средней дальности. Кроме того, заявила Додж, Россия якобы «убила британского гражданина и отравила трех других» с использованием химоружия, хотя ратифицировала конвенцию против него.

Она указывает на продолжающуюся модернизацию Россией ядерного вооружения и на создание нового оружия, выходящего за рамки договора о СНВ.

В середине мая в Госдепе заявили, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» якобы подпадают под действие СНВ-3.

Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи. В мае в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.