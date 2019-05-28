Минск установил тарифы на транспортировку в Россию «грязной» нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, сколько стоит транспортировка загрязненной хлоридами нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча».

Транспортировка по маршруту «Мозырь» – Унеча стоит 70,44 российского рубля за тонну нефти, что соответствует тарифу транспортировки нефти из России в Белоруссию по этому же маршруту, передает ТАСС.

Тариф для маршрута «Кобрин» (на границе Белоруссии и Польши) – Унеча – 330,53 рубля.

Кроме того, установлен тариф для маршрута Унеча–Полоцк–Невель. Он равен 191,2 рубля.

Указанные тарифы касаются «отношений, возникших с 23 мая 2019 года» и сохранятся в силе до 1 октября.

Белоруссия 24 мая начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти, за три дня вытеснено более 80 тыс. тонн.

Напомним, сообщалось о проблемах с очисткой трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти.

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