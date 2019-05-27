Участники форума «Таврида 5.0» получили 5 млн рублей на развитие проектов

В Крыму состоялся форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», 15 участников получили 5 млн рублей на развитие своих проектов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 23 по 27 мая в Крыму собрались 200 smm-менеджеров, блогеров, авторов и владельцев тематических каналов в социальных сетях для развития своих навыков и обсуждения тенденций в онлайн-пространстве.

Встреча прошла в рамках третьей смены форума «Культурный медиапоток». По итогам презентации и публичной защиты проектов на форуме к получению грантов были рекомендованы инициативы 15 участников.

В течение нескольких дней под наставничеством экспертов в digital-области участники смены обсуждали актуальность и перспективы творческих профессий в эпоху развития технологий и искусственного интеллекта.

«Я по-хорошему завидую всем, кому удалось попасть на «Тавриду». Место и формат проекта заражают желанием состояться, реализовать себя в профессиональном плане. Участники задают вопросы, бросающие мне вызов. Это дает энергию. Молодые должны решать, менять этот мир, именно за ними время. Развиваясь в медиапространстве, нужно знать свою аудиторию, рассказывать о важном, чувствовать инфоповоды. И если вы в начале пути, то постарайтесь развиваться в интересной и узкой нише, а не гнаться за хайпом», – заявил основатель новостных интернет-проектов Mash и Baza, лицо смены Никита Могутин.

У каждого из участников форума был шанс стать обладателем денежных средств на реализацию творческих инициатив. Проекты 15 участников были рекомендованы к получению грантов Росмолодежи суммой от 50 тыс. до 1 млн рублей.

По окончанию смены лучшие участники получили возможность стать частью команды пресс-службы проекта «Таврида», а также отправиться на стажировку в ведущие digital-компании страны.

В один из дней молодые медийщики посетили Лозовскую специальную школы-интернат в Симферополе, где провели мастер-класс на тему «Верные шаги в видеоблогинге. С чего начать и как сделать так, чтобы про тебя узнали». Воспитанникам рассказали о форматах ведения блога, грамотной постановке целей и задач перед началом его создания. Полученный опыт воспитанники школы-интерната применят при создании блога своей футбольной команды.

Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

В работе смены приняли участие YouTube- и Instagram-блогеры, представители проектов – SMM planer и Divico. Информационные партнеры форума – МИА «Россия Сегодня», Ревизор.ру.

Напомним, в 2019 году «Таврида» вышла на новый уровень и стала полноценным арт-кластером, который объединит в себе сам форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».