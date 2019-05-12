В Крыму стартовал форум «Таврида 5.0»

В Крыму начал работу форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В этом году проект вышел на новый уровень – он становится полноценным арт-кластером, который объединит в себе сам форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

Открытие состоялось в формате праздничного концерта в городе Судак – рядом с бухтой Капсель, где и строится арт-кластер «Таврида», говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В новом месте мы решили сделать открытие форума большим и общим с местными жителями праздником. Грандиозный перезапуск «Тарвиды» – это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры и искусств – это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. А для местных жителей – это уникальное и привлекательное для ценителей культуры место по соседству. Мы здесь всерьез и надолго, дальше – больше!» – сказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сершей Першин.

Гостей мероприятия ждало барабанное шоу, танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума «Таврида» и хедлайнеров – Гузель Хасановой и ST. Участники форума уже готовят первый творческий подарок жителям Судака – 3D-граффити площадью 225 кв. метров. Такой уличный арт-объект станет привлекательным для туристов и жителей Судака элементом городской среды.

Организаторы рассказали, что в этом году «Таврида 5.0» продлится полгода – до 5 октября – и вместит в себя 15 тематических смен. Форум будет состоять из трех этапов. Участники первого этапа (1-6 смены) фактически становятся соорганизаторами и создателями арт-кластера.

На первую смену приехали молодые люди из 85 регионов, которые станут соорганизаторами форума и фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ». Ожидается, что фестиваль станет самой большой в стране площадкой для кастингов.

Ядром фестиваля станут восемь арт-кварталов – тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. Визы на проживание в арт-кварталах получат порядка 5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. Зрителями фестиваля смогут стать жители Крыма, Севастополя, Юга России и туристы, отдыхающие на полуострове. Для них будет подготовлена обширная развлекательная программа. Всего с 23 по 25 августа «Таврида – АРТ» примет 30 тыс. человек.

Вся инфраструктура арт-кластера создается специально с учетом интересов и потребностей участников, к работе привлекают выпускников «Тавриды». Все арт-объекты и визуальное оформление площадки созданы на основе идей и проектов молодых архитекторов, дизайнеров, художников, урбанистов и представителей уличного искусства.

«Таврида – профессиональная путевка в жизнь. Наши выпускники достигают новых высот, становятся финалистами национальных и международных конкурсов, успешно издают книги, выпускают песни, организуют собственные выставки. Здесь все направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста – от постоянных кастингов до грантового конкурса. Все в этом году мы разыграем 300 млн рублей на творческие проекты, 180 [млн рублей] из которых смогут получить участники форума», – отметил Першин.

«В прошлом году я выиграла на Тавриде грант на свой проект для развития молодых музыкантов и композиторов в Новосибирске. Это было толчком для развития нашей школы, нас заметила региональная администрация и даже Министерство культуры. А уже в этом году я организую уже глобальный культурный проект», – рассказала участница форума Юлия Юрченко.

Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.