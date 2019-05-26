Во Франции призвали «покончить с антироссийской истерией»

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией», нормализовав отношения с Москвой; об этом он попросил министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в своем обращении.

Он обратил внимание на расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США. Эврар подчеркивает, что доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом не было найдено. По его мнению, эта история, тем не менее, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения, передает RT.

«Если предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порожденное им подозрение всё равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», – отметил парламентарий.

Он призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, – этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?», – говорится в запросе.

Эврар просит Ле Дриана проявить инициативу, чтобы «вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией».

Ранее во французском МИД заявили, что Париж также призывает страны-члены Совета Европы поддержать усилия по сохранению в составе организации России.