США объяснили оппозиции Венесуэлы, о чем разрешено говорить с Мадуро

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказала, что, по мнению США, должна обсуждать оппозиция Венесуэлы с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро на переговорах в Осло.

Вашингтон считает, что переговоры с Мадуро можно вести только об «условиях его ухода». Госдеп выразил надежду, что именно на этой теме «сосредоточатся» в Осло.

«И если так и будет, мы надеемся на то, что прогресс станет возможен», – приводит ТАСС слова Ортагус.

Она заявила, что «свободные выборы не могут проводиться под наблюдением тирана». МИД Норвегии сообщил, что представители президента Венесуэлы и оппозиции встретятся в Осло для подготовки диалога сторон. Норвегия не признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Напомним, Венесуэла потеряла из-за экономической блокады США с 2015 по 2018 год 130 млрд долларов.

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