Войска Сирии отразили наступление «Джебхат ан-Нусры»

При отражении крупной атаки боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры») ликвидировано 50 террористов, уничтожена их бронетехника, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Атаку боевики начали вечером 24 мая в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр на севере провинции Хама. В нападении участвовало свыше 200 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, передает ТАСС.

Сирийские военные рассеяли боевиков, заставив их отступить. В ходе «вынужденного оборонительного боя» силы САР уничтожили танк, БМП, и пять автомобилей террористов.

Утром 25 мая боевики с территории Идлибской зоны деэскалации из РСЗО обстреляли населенные пункты Айн-Эль-Крум и Скальбия в Хаме. Террористы выпустили более 20 реактивных снарядов. Погибли как минимум четыре мирных жителя, семь ранены.

Кроме того, обстрелян еще ряд населенных пунктов.

Накануне сообщалось, что незаконные вооруженные формирования перебросили на юго-запад Идлибской зоны деэскалации танки, БМП, «джихад-мобили», а также свыше 800 боевиков.