Новый атомный ледокол спустили на воду в Петербурге

Российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 спустили на воду в петербургском Балтийском заводе, в торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов и врио губернатора города Александр Беглов.

Также в церемонии участвовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА «Новости».

Корпус ледокола освятил священник, после чего глава Центробанка Эльвира Набиуллина разбила бутылку крымского шампанского о борт судна.

После этого работники завода перерезали удерживающее устройство, и атомоход под аплодисменты спустился на воду Невы. Отмечается, что достройка ледокола будет продолжаться до 2022 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России удалось обогнать США в гонке ледоколов.