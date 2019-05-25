Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» активистом

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25 мая, суббота | Последнее обновление — 14:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева
В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного
Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России
«Суперджет» сгорел при посадке
Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты
Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп
Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
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