Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» активистом

Общественник Екатеринбурга Антон Дербенев анонсировал встречу с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал участников акции против строительства храма «бесноватыми».

Активист написал на своей странице в Facebook, что Соловьев согласился с ним встретится 25 мая в ресторане в центре Москвы.

«Предложение получил лично и к диалогу готов – будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», – отметил активист.

Он надеется, что фанаты Соловьева не «потопчут» его ногами и не обольют зеленкой.

Ранее Соловьев назвал противников храма в Екатеринбурге «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» телеведущему за оскорбления.

После слов Соловьева журналист Кирилл Гурьев опубликовал на своей странице в «Яндекс.Дзен» открытое письмо, в котором вызвал телеведущего на дуэль.

Соловьев от дуэли отказался, назвав это провокацией. Также он прокомментировал газете ВЗГЛЯД свою позицию по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.