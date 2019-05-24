«Калашников» заявил о завершении апробации пулемета РПК-16

В ближайшее время планируется завершить опытную войсковую эксплуатацию новейшего ручного пулемета РПК-16, после чего концерн «Калашников» приступит к его серийному выпуску, рассказал генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

«Мы видим заинтересованность руководства Федеральной службы войск национальной гвардии в принятии на вооружение ведомством современного оружия в тактической нише пулемета. Опытно-войсковая эксплуатация РПК-16 практически завершена, ее результаты станут известны в самое ближайшее время. ГК «Калашников» полностью готова к серийному производству этого перспективного пулемет», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

В феврале РПК-16 поступил в российские войска, где проводятся оценки технических и точностных характеристик оружия.

Ранее в России начались работы по созданию новой штурмовой винтовки.