Правозащитник Пономарев оскорбил защитницу прав заключенных

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Инги Кривицкой по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для подачи иска стала пресс-конференция, проведенная в 2017 году, организатором выступал глава ООД «За права человека» (ЗПЧ) Лев Пономарев, сообщает РАПСИ.

Во время обсуждения обращения с заключенными в тюрьмах, Пономарев пытался доказать наличие постоянных «пыток и издевательств» в ИК-6 УФСИН России по Кировской области и ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия.

Руководитель общественной организации «Фонд помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы и их семьям «Русь сидящая» Инга Кривицкая, которая провела в мордовской ИК-2 16 лет и два месяца по обвинению в бытовом преступлении, оспорила озвученные аргументы и попыталась донести до публики реальную картину.

Однако Пономарев обвинил ее в том, что она является «провокаторшей Кремля» и даже предположил, будто она сама ранее принимала участие в подобных действиях.

После этого Кривицкая подала в суд иск к Пономареву о защите чести и достоинства, так как у нее резко ухудшилось состояние здоровья после оскорбления, кроме того, конфликт с «правозащитниками» привел к тому, что от нее ушел муж, когда он столкнулся с гонениями в свой адрес.

Несколько судебных заседания должно было пройти зимой, но они были перенесены по различным причинам. Ситуация усугублялась тем, что на протяжении всего этого периода Пономарев продолжал делать заявления в адрес Кривицкой, который публиковались в СМИ.

В итоге Хорошевский суд Москвы признал порочащими честь и достоинство заявителя в части всех публикаций, которые она заявила и обязал разместить опровержение в течение трех месяцев на всех источниках, где размещены ссылки. Также, как сообщил пресс-секретарь суда Мария Макарчук, суд постановил взыскать с Пономарева 50 тыс. рублей.

Также, по решению суда, 70 тыс. рублей должна выплатить Инге Кривицкой и сотрудница движения «За права человека» Александра Букварева, под чьим авторством выходили материалы.