Сотрудников американской соцсети уличили в хищении данных пользователей

Сотрудники сервиса для обмена сообщениями Snapchat незаконно собирали информацию о пользователях мессенджера в личных целях, сообщили американские СМИ.

Для кражи информации работники сервиса использовали программу SnapLion, разработанную изначально для совершенно других задач, передает телеканал «360» со ссылкой на журнал Vice.

Отмечается, что сотрудники Snapchat могли получать даже те данные, которые были уже удалены. В распоряжении злоумышленников оказались сохраненные фотографии, номера телефонов, адреса электронных почт и информация о геолокации юзеров. Сообщается, что затем собранные сведения предоставлялись по требованиям полиции и суда.

По заверению действующего сотрудника компании Snap, являющейся разработчиком мессенджера, SnapLion был лишь инструментом борьбы с «травлей и домогательствами», в то время как бывшие работники утверждают, что доступ к программе есть у создателей и распространителей вредоносного контента, а один из них назвал SnapLion «ключами от королевства».

Напомним, ранее стало известно, что Facebook использовал данные пользователей для борьбы с конкурентами.

В марте 2018 года в отношении Facebook началось расследование после сообщений о незаконном доступе британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica к данным 87 млн пользователей.