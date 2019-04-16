Facebook уличили в использовании данных пользователей для борьбы с конкурентами

Компания Facebook использовала данные пользователей, чтобы бороться с конкурентами и помогать партнерам, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученные документы.

Телеканал получил доступ к 4 тыс. «слитых» в сеть документов. Среди них есть сообщения электронной почты, переписка в веб-чатах, презентации, электронные таблицы и записи итогов встреч компании Facebook. Из документов выяснилось, что основатель компании Марк Цукерберг и его директоры и менеджеры использовали личные данные пользователей соцсети для влияния на компании-партнеры. В некоторых случаях, отмечает телеканал, Facebook «награждала» компании, предоставляя им доступ к данным, а в других могла отказать в доступе компаниям-конкурентам или соперничающим приложениям, передает РИА «Новости».

В частности, Facebook предоставила Amazon доступ к данным пользователей, так как эта корпорация тратила деньги на рекламу в Facebook в период запуска собственного смартфона Amazon Fire Phone. В то же время в Facebook обсуждалось прекращение доступа к данным пользователей для мессенджера, конкурирующего с соцсетью. Утверждалось, что этот мессенджер стал «слишком популярным», пытаясь при этом замаскировать действия под видом защиты приватности пользователей.

В конечном итоге Facebook решила не продавать данные напрямую, а раздавать их разработчикам приложений, считавшихся личными «друзьями» Цукерберга или которые тратили деньги на Facebook.

Facebook отрицает предоставление преференций разработчикам и партнерам из-за их трат на рекламу или их отношений с руководителями компании. Также соцсеть подчеркивает, что ее не обвинили в нарушении закона.

Ранее в компании признали, что пароли пользователей Facebook были доступны сотрудникам соцсети и не защищались от прочтения.

В марте 2018 года в отношении Facebook началось расследование после сообщений незаконном доступе британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica к данным 87 млн пользователей.