Facebook признала факт доступа своих сотрудников к паролям пользователей

Пароли пользователей Facebook были доступны сотрудникам соцсети и не защищались от прочтения, заявили в компании.

Факт наличия доступа сотрудников к паролям от аккаунтов был вскрыт в ходе обычной проверки безопасности, передает «Интерфакс».

«Это привлекло наше внимание, поскольку наши системы входа устроены так, чтобы маскировать пароли при помощи методов, которые делают их нечитаемыми», – рассказали в Facebook.

Руководство компании заверило, что все пользователи, которых затронуло нарушение приватности данных, будут уведомлены об этом.

Расследование в отношении Facebook началось в марте 2018 года после сообщений незаконном доступе британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica к данным 87 млн пользователей.

В мае прошлого года сообщалось об источнике масштабной утечки данных пользователей Facebook.