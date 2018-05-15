Выявлен источник масштабной утечки данных пользователей Facebook

Личные данные 3 млн пользователей соцсети Facebook, которые использовали приложение с психологическими тестами, были в свободном доступе четыре года, сообщают западные СМИ.

Как пишет издание New Scientist со ссылкой на собственное расследование, речь идет о проекте Кембриджского университета – приложении myPersonality, в котором можно было пройти психологический тест. Пользователи затем делились данными теста в своем профиле в Facebook, таким образом была создана «одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук», передает РИА «Новости».

По утверждению издания, более 6 млн человек прошли тесты и 3 млн поделились ими в соцсети. Создатели приложения впоследствии собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на вебсайт, чтобы другие исследователи могли ими воспользоваться.

При этом в течение четырех лет пароль для получения доступа к данным, включавшим в себя возраст, пол, местоположение и другие детали, был доступен онлайн.

Издание отмечает, то Facebook ранее начал изучать приложение в рамках расследования деятельности компании Cambridge Analytica и 7 апреля приостановил деятельность myPersonality.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал, развернувшийся вокруг деятельности Cambridge Analytica.

США, Евросоюз и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.