Погибшего бортпроводника «Суперджета» похоронили в Москве

В Москве состоялась церемония прощания с 22-летним бортпроводником Максимом Моисеевым, пытавшимся спасти пассажиров при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал «360».

Проводить бортпроводника в последний путь пришли близкие погибшего, сотрудники «Аэрофлота» и пассажиры рейса Москва - Мурманск, которым летел сгоревший «Суперджет». После церемонии прощания тело Моисеева доставили на место захоронения.

Направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Минтранс обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением представить бортпроводников к награде, отметив его посмертно Орденом Мужества. Семье Моисеева было решено выплатить 5 млн рублей.

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