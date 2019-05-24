«Метровагонмаш» оштрафовали за сбой в московском метро

«Метровагонмаш» будет оштрафован на 1,5 млн рублей за остановку вагонов на «серой» ветке столичной подземки в четверг, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В сообщении на сайте Московского метрополитена отмечается, что «причина остановки понятна – техническая неисправность состава». Состав же «находится на сервисном контракте у производителя вагонов», и «в соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн рублей».

«Завод-изготовитель – «Метровагонмаш» – уже подтвердил техническую неисправность состава», – добавили в пресс-службе.

Между тем представитель экстренных служб столицы сообщил, что в связи с остановкой движения в четверг из четырех составов эвакуировали 495 человек. Обращений от пассажиров за медицинской и психологической помощью не поступало, передает РИА «Новости».

По его словам, общая задержка в движении поездов составила два часа 10 минут.

«Неисправный состав со станции «Алтуфьево» был отбуксирован в тоннель. Один состав самостоятельно прибыл на станцию «Алтуфьево», еще три состава – на станцию «Бибирево», – уточнил источник.

Также он сообщил, что было организовано дежурство четырех медицинских бригад и двух групп психологов, обеспечивался подвоз бутилированной воды.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались более 200 человек и 50 единиц техники.

Напомним, вечером в четверг неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии заблокировал движение.

До этого серьезный сбой в движении метро произошел 21 мая. Тогда в тоннеле застряли три поезда, где находились более 1 тыс. человек. Причиной остановки поездов стала потеря напряжения в контактном рельсе.