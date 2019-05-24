В Пермском крае произошел разрыв магистрального газопровода

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв трубы магистрального газопровода СРТО – Урал с последующим возгоранием газа, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа произошел в 03.45 в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО – Урал (ДЗО ПАО «Газпром» – ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»), передает ТАСС.

«По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 – 1647 километр. Пострадавших нет. Последствий для потребителей нет», – говорится в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Напомним, в январе взрыв произошел на магистральном газопроводе под Петербургом.