На магистральном газопроводе под Петербургом произошел взрыв

На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области прогремел взрыв, сообщают источники.

«Деревня Овино. Произошел взрыв на магистральном газопроводе», – сообщил источник ТАСС.

В ГУ МЧС по Ленинградской области подтвердили, что поступил вызов о взрыве, на место выехали спасатели.

В декабре 2017 года на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия произошел взрыв, пострадали 18 человек, один погиб.