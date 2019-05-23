ЦИК Украины заявил о готовности к досрочным выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины готова провести досрочные выборы в Верховную раду 21 июля, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«ЦИК уверяет, что он готов и способен совершать установленные законом функции относительно проведения внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года», – сказала Слипачук, передает РИА «Новости».

По ее словам, согласно украинскому законодательству, избирательный процесс на Украине стартует на следующий день после опубликования указа президента о досрочных выборах, то есть с 24 мая.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

В свою очередь Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%. При этом большинство украинцев поддержали решение нового президента о роспуске Рады.

В четверг указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.