Начата проверка по заставившим подростков рыть котлован в Москве рабочим

Следователи начали проверку сведений об инциденте с несовершеннолетними в Москве, где рабочие якобы заставили подростков копать котлован в подвале дома, сообщает Следственный комитет по Москве.

«В следственные органы поступило сообщение о применении физического насилия и совершения противоправных действий в отношении трех несовершеннолетних подростков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По этому факту следственные органы начали проводить доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, установили свидетелей, провели проверочные мероприятия.

«Продолжаются опросы участвующих лиц, проверяются доводы, изложенные сторонами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключает СК.

Телеканал РЕН-ТВ в среду сообщил, что рабочие, которые проводили ремонт в подвале дома в Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован. По данным канала, детей не выпускали из подвала.