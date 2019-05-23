Стало известно, на сколько подорожал борщ на Украине

Цена на набор овощей для приготовления борща на Украине за год поднялась на 77%, сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«За последний год стоимость овощного набора повысилась на 77%, с 49,4 гривен (121 рубль) в апреле 2018 года до 87,3 гривен (213 рублей) в апреле 2019 года», – написал Дорошенко на странице в Facebook.

Он добавил, что лук поднялся в цене в 3,5 раза, капуста – в 2,7 раза, цена на картофель выросла на 37%, на свеклу – на 16%, на морковь – на 1,5%.

В январе Дорошенко сообщал, что борщевой набор на Украине без мяса стал дороже почти в два раза.

В сентябре 2018 года сообщалось, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 42%