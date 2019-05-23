Беспилотники боевиков нанесли удар по электростанции в провинции Хама

В сирийской провинции Хама беспилотники боевиков, нарушивших режим прекращения огня, нанесли удары по теплоэлектростанции в населенном пункте Зара, которая питает электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, сообщает SANA.

Авианалет на региональную ТЭЦ последовал за вооруженной вылазкой бандформирований на участке фронта между населенными пунктами Эль-Масасна и Хамамият на севере провинции Хама. По данным SANA, в результате атаки электростанции нанесен значительный материальный урон, передает ТАСС.

В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

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