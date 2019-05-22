МИД Японии провел телефонный опрос среди россиян по проблеме Южных Курил

Министерство иностранных дел Японии провело опрос среди населения России, в котором выяснило, что оно думает о проблеме Курильских островов.

Более половины опрошенных считают Южные Курилы строго российской территорией, передает ТАСС.

Согласно опросу, 53% респондентов придерживаются мнения, что Курильские острова «принадлежат и будут впредь принадлежать России». Еще 43% сказали, что Москва и Токио должны решить проблему на условиях, приемлемых для обеих сторон. Лишь 2% заявили о «конкретных основаниях» для передачи южной части Курил Японии.

Уточняется, что опрос проводился по телефону среди населения в возрасте от 18 до 69 лет. В нем приняли участие 3,6 тыс. россиян.

Ранее МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием «Синяя книга по дипломатии». Из доклада за 2019 год исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год.

В апреле представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты. Тогда же стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению.