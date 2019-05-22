В МВФ прокомментировали сообщения о досрочном отъезде миссии с Украины

Украинское представительство Международного валютного фонда не подтверждает сообщения о том, что миссия возвращается в Вашингтон.

«Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику», – заявили в пресс-службе украинского представительства фонда, сообщает агентство УНИАН.

Ранее портал «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщил, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента. При этом сообщалось, что МВФ не будет пересматривать программу сотрудничества.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом принесло Украине только убытки и загнало страну в долговую яму.