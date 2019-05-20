На Украине потребовали свернуть сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) принесло Украине только убытки и загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В эфире телеканала «112 Украина» украинский политик сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику страны, однако сотрудничество с этой организацией, уверен он, «сделало только хуже».

«За последние годы «болезнь» нашей экономики никак не улучшилась. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до [уровня] 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?» – задается вопросом Рабинович, слова которого приводит РИА «Новости».

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Депутат Рады напомнил, что в ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить МВФ порядка 10 млрд долларов. Украинцы не хотели брать такую сумму у фонда, кредиты навязаны пока еще действующим президентом страны Петром Порошенко, который в понедельник покидает свой пост, заявил Рабинович. Депутат напомнил, что именно при Порошенко МВФ признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

«То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле», – констатирует Рабинович.

«Этот врач оказался липовым. У него нет диплома, он не знает, как нас лечить. Если [избранный президент Украины Владимир] Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок. Сотрудничество с МВФ – преступно, опасно и должно быть прервано», – заключил депутат.

Ранее Рабинович говорил, что в случае разрыва отношений с Россией Украина останется без «помощи с Востока».

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