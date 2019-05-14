В Раде спрогнозировали последствия разрыва отношений России и Украины

В случае разрыва отношений с Россией Украины останется без «помощи с Востока», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ. «Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и с американцами», – заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя отмену визита адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев, Рабинович предположил, что Джулиани увидел в команде новоизбранного президента Украины «врагов Америки».

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«Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада и с Востока», – заключил депутат.

Ранее Рабинович раскритиковал недавние заявления советника Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина, который заявил о продолжении курса на «войну с Россией».