В Раде раскритиковали заявления штаба Зеленского о курсе на «войну с Россией»

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал недавние заявления советника Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина, который заявил о продолжении курса на «войну с Россией».

Парламентарий напомнил, что большинство избирателей Зеленского были с юго-востока Украины, и они избрали его, «чтобы остановить войну», однако, всей видимости, этого не произойдет, передает РИА «Новости».

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По словам депутата, главная заслуга Зеленского заключается в том, что он смог победить предыдущего президента страны Петра Порошенко. «Я горжусь Зеленским, я рад, что он сделал важную, историческую вещь – победил прошлого президента [Украины]. Без этого у нас бы ничего не получилось», – сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат считает, что на этом заслуги Зеленского перед Украиной закончатся, потому что он вряд ли сможет принести в страну «мир, стабильность и экономику».

«Я бы сильно не обольщался. Я думаю, даже того, что он победил Порошенко, достаточно, чтобы мы ценили его и уважали. Спасибо вам, господин Зеленский», – добавил Рабинович.

Накануне советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что команда избранного президента Украины не поменяет курс на вступление Украины в НАТО и сохранит позицию «касательно отношения к войне с Россией».

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