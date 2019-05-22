На уральского главврача завели дело после видео со спускающейся ползком пенсионеркой

Пенсионерка в городской больнице Первоуральска в Свердловской области была вынуждена спускаться по лестницам на коленях, инцидент сняли на видео; после этого в отношении главврача медучреждения возбудили административное дело.

Видеозапись со спускающейся на коленях пенсионеркой опубликовали в паблике «Инцидент Первоуральск». В ролике женщина сначала скакала на одной ноге по ступенькам, а затем стала сползать с лестницы на четвереньках.

В администрации Первоуральска сообщили, что подъемник для маломобильных людей в больнице есть и работает, но для того, чтобы им пользоваться, нужно обращаться в регистратуру, передает РИА «Новости».

Прокуратура Свердловской области начала проверку по этому инциденту.

В ходе проверки выяснилось, что на втором этаже травмпункта у кнопки вызова нет таблички с пиктограммой «Инвалид».

Руководство больницы не назначило ответственного за обслуживание подъемника, а указатели направления к подъемнику не соответствуют требованиям ГОСТ, отметила прокуратура.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в медучреждении есть обученный медперсонал, но сотрудники не допущены к обслуживанию и работе с подъемным устройством.

«Прокуратура в отношении главного врача «Городская больница города Первоуральск» возбудила дело об административном правонарушении по ст/ 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры). Рассмотрение административного дела назначено на 23 мая», – отметило ведомство.