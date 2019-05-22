Нарышкин не исключил возобновление контактов глав СВР и ЦРУ

Уровень взаимодействия между Службой внешней разведки России и ЦРУ США снизился из-за внутриполитического кризиса в Соединенных Штататх, но возобновление контактов глав спецслужб возможно, считает директор СВР Сергей Нарышкин.

«Партнерские отношения с разведывательными службами других стран у Службы внешней разведки самые широкие. Они никогда не прекращались, в том числе контакты с Центральным разведывательным управлением США», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».

Он вспомнил, что в свое время встречался и в России, и в США с бывшим тогда директором ЦРУ Майком Помпео, также между ними шел обмен телефонными беседами. «Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена разведывательной, аналитической информацией. Это я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений на межгосударственном уровне», – отметил Нарышкин.

«Потом, в основном в силу усиления внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки контакты эти снизились. Хотя, не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике. Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне (личных встреч глав СВР и ЦРУ). Это возможно», – сказал директор СВР.

В середине мая Нарышкин также допустил, что в ближайшее время состоится его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел. Он добавил, что предложил госсекретарю США Майку Помпео расширить контакты между спецслужбами двух стран. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как взаимодействие разведок могло бы помочь налаживанию политических отношений.