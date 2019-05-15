Как разведка способна сблизить Россию и США

Не исключено, что после нескольких лет резкого отторжения Вашингтон решил сделать некоторые шаги навстречу Москве. По крайней мере, такое осторожное предположение можно сделать из короткой реплики главы СВР Сергея Нарышкина, касающейся его возможных контактов с его коллегой из ЦРУ. Как взаимодействие разведок могло бы помочь налаживанию политических отношений двух государств?

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил, что в ближайшее время состоится его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел. «Да, это возможно», – передает слова Нарышкина ТАСС. Он добавил, что предложил госсекретарю США Майку Помпео расширить контакты между спецслужбами двух стран, передает РИА «Новости».

«Вчера в такой совсем краткой беседе «на ногах» после основной беседы (президента Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео) я передал господину Помпео мои ощущения и выразил пожелание, чтобы мы возобновили контакты и взаимодействие на более высоком уровне», – сообщил Нарышкин.

По его словам, в период, когда Помпео был главой ЦРУ, он активно с ним взаимодействовал, однако на фоне усиливавшегося внутриполитического конфликта в США и с приходом Хаспел контакты ослабли. Нарышкин добавил, что Россия и США по-прежнему обмениваются оперативной информацией – в частности, по теме борьбы с международным терроризмом.

В декабре 2018 года Нарышкин отмечал, что между СВР и ЦРУ действует партнерский канал, общение ведется в первую очередь на тему борьбы с терроризмом.

Глава СВР накануне принял участие во встрече Путина и Помпео. Его краткая беседа на ногах с Помпео до, а не после переговоров, попала в объективы телекамер. Достаточно просто иметь опыт чтения по губам, чтобы понять, о чем они говорили. Но вполне возможно, что Нарышкин не лукавит, и после официальной части встречи они с Помпео еще раз обсудили возможность возобновления прямых контактов между руководителями разведок двух стран.

Беда в том, что Джина Хаспел не слишком контактный персонаж. Она привыкла командовать и повелевать, а не вести диалог с равным партнером. Помпео в свою недолгую бытность главой ЦРУ в этом плане был куда более коммуникабелен. У него нет опыта прямого подчинения в стиле «госпожа-раб», к чему привыкла Хаспел, так и не оправдавшаяся после обвинений в личном участии в пытках захваченных членов (или предполагаемых соучастников) террористических групп. При всей экстравагантности поведения Помпео «для внутреннего потребления», разговаривать с партнерами он может, когда его к этому принуждают обстоятельства.

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Но и это не главное. В конце концов, Хаспел можно заставить, не настолько уж она влиятельна, чтобы иметь собственное политическое мнение. Если Помпео сможет возобновить прямые контакты руководства российской и американских разведок, это будет означать существенный прорыв именно в политической плоскости, а не в разведывательной.

Вся стилистика американской риторики (в первую очередь для внутреннего потребления) последних пяти лет определяла Россию как врага, контакты с государственными органами которой предосудительны по определению. Американцы шарахались от россиян даже на нейтральных площадках, как будто они живут в сталинской России и чураются контактов с иностранцами.

Надо напомнить, что с 2014 года были прерваны вообще все оперативные контакты между нашими службами и структурами, вплоть до прекращения сотрудничества по спасению на морях. Теперь же предполагается, что именно разведки могут первыми начать восстановление нормального диалога. Ранее в США исключалась даже мысль о том, что можно контактировать с вражескими российскими органами. При этом уже не слишком важно, какие именно насущные проблемы могут обсуждать между собой Нарышкин и Хаспел.

Активность руководства СВР на политическом поле в последнее время беспрецедентна, что ломало стереотипы поведения, о чем уже писала газета ВЗГЛЯД. Сейчас же СВР может стать если не локомотивом, то хотя бы символом возобновления диалога между двумя странами. А обстановка секретности тому только на руку, поскольку не будет необходимости наглядно демонстрировать общественности результаты этого диалога. Что-то там за ширмой происходит – и хорошо. Главное, как говорил Михаил Горбачев, процесс пошел.

Из реальных же тем для общения остается только международный терроризм. Обмен данными в этом вопросе действительно уже не раз давал реальные положительные результаты, а задержка в обмене оперативной информацией или разработками также неоднократно приводила к тяжелым последствиям, вплоть до человеческих жертв. Несмотря на рутинность и обыденность этого процесса, он остается одним из самых надежных каналов предотвращения тех террористических актов, в которых замешаны международные сети. Местные же группировки, частные лица или секты попадают в такие сети случайно. Проблема и в том, что РФ и США обладают разными списками террористических организаций, которые не могут быть автоматически наложены друг на друга. Потому даже в этом важнейшем аспекте сотрудничество будет политически ограничено.

По другим же вопросам пока полномасштабное сотрудничество разведывательных органов США и РФ невозможно. Но сейчас мы говорим только о начале этого процесса, политической демонстрации доброй воли, даже если она выльется в пару ритуальных встреч Нарышкина и Хаспел в исторически значимых для разведок обеих стран ресторанах в Вашингтоне и Москве. В Вашингтоне это «Оксидентал», где висит табличка над столиком, за которым во время Карибского кризиса встречались Джон Скалли и Александр Феклисов, а в Москве, увы, уже месяц как нет ресторана «Арагви», а дом приемов СВР в Колпачном переулке имеет неоднозначную репутацию, так что придется придумывать на ходу.

Такого рода встречи будут носить не прагматичный, а именно ритуально-пропагандистский характер, что в нынешней ситуации заметно лучше, чем ничего.

Возобновление же работ рабочих групп по антитеррористической тематике будет уже следствием таких ритуальных действий, и уже проведено в негласном порядке. Оперативные каналы, о которых говорил Нарышкин, существуют всегда, вопрос в том, как подавать и оформлять их деятельность.

Прорывов же в каком-то обмене информацией все-таки ждать от этого общения не стоит. Просто появился шанс, что хотя бы СВР и ЦРУ могут стать чем-то вроде пионеров для процесса восстановления отношений между двумя странами в тех областях, где в последние пять лет по инициативе США наблюдался бессмысленный и немотивированный отказ от сотрудничества. А там, глядишь, и другие подтянутся.