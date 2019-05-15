Стало известно о возможной встрече глав СВР и ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил, что в ближайшее время состоится его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел.

«Да, это возможно», – передает слова Нарышкина ТАСС.

Он добавил, что предложил госсекретарю США Майку Помпео расширить контакты между спецслужбами двух стран, передает РИА «Новости».

«Вчера в такой совсем краткой беседе «на ногах» после основной беседы (президента Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео) я передал господину Помпео мои ощущения и выразил пожелание, чтобы мы возобновили контакты и взаимодействие на более высоком уровне», – сообщил Нарышкин.

По его словам, в период, когда Помпео был главой ЦРУ, он активно с ним взаимодействовал, однако на фоне усиливавшегося внутриполитического конфликта в США и с приходом Хаспел контакты ослабли.

Нарышкин добавил, что Россия и США по-прежнему обмениваются оперативной информацией – в частности, по теме борьбы с международным терроризмом.

В декабре 2018 года Нарышкин отмечал, что между СВР и ЦРУ действует партнерский канал, общение ведется в первую очередь на тему борьбы с терроризмом.

Глава СВР накануне принял участие во встрече Путина и Помпео.