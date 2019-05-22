Коломойский проиграл суды Нацбанку Украины

Нацбанк Украины и «ПриватБанк» выиграли у связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний суды, через которые Коломойский хотел избавиться от обязательств по кредитам рефинансирования, сообщают СМИ со ссылкой на юристов НБУ.

Никопольский ферросплавный завод и кипрская компания «Тровелко Холдингз Лимитид» пытались избежать обязательств на суммы около 99 и 5,4 млн долларов, но проиграли судебные процессы, пишет «Новое время».

Иски должны были освободить от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами «ПриватБанка», но и финансового поручителя – Коломойского.

Суды рассматривали иски с 2017 года. Изначально они были удовлетворены, однако затем их отменили более высокие инстанции, передает ТАСС.

Напомним, в 2015 году после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области. В следующем году украинские власти национализировали принадлежавший ему «ПриватБанк».