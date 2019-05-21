Грушко рассказал о мине замедленного действия в Совете Европы

Выступающие против восстановления права голоса России в ПАСЕ страны оказались в меньшинстве после решения Комитета министров СЕ о равноправии делегаций, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Абсолютное большинство понимает, что, еще подчеркну, неправильно рассматривать проблему только под углом участия или неучастия российской делегации», – заявил Грушко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что само по себе существование подобных ограничений не соответствует положениям СЕ и является риском для любой делегации.

«Разрыв между правилами ПАСЕ и положениями СЕ – это на самом деле мина замедленного действия под самим СЕ. Вот это понимание предопределило принятие этого решения, потому что абсолютное большинство заявило, что нет, существование такой дихотомии – это опасно для самого СЕ», – заключил Грушко.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ.