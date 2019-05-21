Пушков оценил подготовку Украины к «финальным боям» с Россией в ПАСЕ

«Они точно попытаются это сделать и получить поддержку части европейских государств. Однако сейчас русофобам будет тяжелее», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он оценил призыв постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы к «максимальной мобилизации» украинских депутатов в ПАСЕ.

«Предвижу очень серьезное сопротивление Украины возвращению России прав в Парламентской ассамблее Совета Европы, которых она была лишена в 2014 году. Это произойдет на ближайшей сессии», – подчеркнул член Совета Федерации, бывший руководитель российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал к «максимальной мобилизации» украинских депутатов, чтобы помешать возвращению России в ПАСЕ. В июне, по словам Кулебы, пройдут «финальные бои», исход которых решит, вернется ли Россия в Парламентскую ассамблею. Украинский постпред заявил, что самыми значимыми датами будут 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня.

Стремление Украины может поддержать ряд парламентариев из Дании, Швеции и Польши, предполагает сенатор Пушков. «Поэтому шансы 50/50», – считает собеседник.

«Но сейчас русофобам будет тяжелее, потому что большинство стран Совета Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ и предоставление ей равных прав. Отсюда и выражение «мобилизация всех усилий», – сказал Пушков.

Сенатор отметил, что многое зависит и от решения ПАСЕ по изменению регламента, которого требует Россия. «Если ПАСЕ не внесет эти изменения, тогда мы вернемся к тому, к чему пришли. На основе старого регламента на нас снова попытаются произвести атаку. Все зависит от соотношения сил», – пояснил Пушков.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ.