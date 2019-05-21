Матвиенко счел результаты «Евровидения» несправедливыми

Организаторам «Евровидения» следовало аннулировать результаты финала, заявил продюсер Игорь Матвиенко.

Так он прокомментировал победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, который нарушил одно из главных правил конкурса и исполнил композицию, два года назад опубликованную в соцсетях, передают «Народные новости».

По словам Матвиенко, «видно, что эта песня написана давно, но она хорошая». Ему «не очень понравилось выступление» Лоуренса.

«Мне больше понравились итальянец и Лазарев», – сказал продюсер, отметив, что песня Лоуренса – «это такая эстетика трех-четырехлетней давности, когда был моден Avicii и подобные исполнители».

Матвиенко уверен, что в «Евровидении» есть политический аспект, поэтому российский исполнитель был недооценен.