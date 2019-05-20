История с Huawei подняла вопрос готовности России к подобным вызовам

Приостановка сотрудничества Google и Huawei по использованию операционной системы Android и сервисов Google для мобильных устройств является ярким примером использования цифровых технологий как инструмента политического давления. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Чем дальше Россия продвигается по пути цифровой трансформации, чем больше сервисов и цифровых инструментов используется гражданами и компаниями, тем больше наше общество становится зависимым от устойчивой и надежной работы тех высокотехнологичных экосистем, которыми мы привыкли пользоваться», – считает председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Так он прокомментировал приостановку сотрудничества Google и Huawei по предоставлению лицензии на использование операционной системы Android и сервисов Google для мобильных устройств.

«В то время как на международных площадках экспертами и официальными лицами провозглашаются принципы доброй воли и отказа от вредоносных действий в киберпространстве, мы становимся свидетелями использования цифровых технологий как инструментов политического давления, – считает Левин. – Уже явно проглядывает будущее, в котором оффлайн санкции будут обязательно сопровождаться онлайн действиями, поэтому нам уже сегодня следует дать ответ на вопрос: когда и как Россия будет готова к таким вызовам, не дожидаясь первых подобных шагов в отношении нашей страны».

На этом фоне становится более очевидным принятие законопроекта о безопасной и устойчивой работе Рунета. Ранее эксперт рассказал, как заработает система защиты Рунета в России.

Как стало сегодня известно, гаджеты Huawei, возможно, больше не смогут работать на Android. Минторг США внес китайского производителя в черный список, а компания Google из-за страха перед американскими властями может заморозить отношения с производителем.

Неофициально сообщается, что Huawei потеряет доступ к технологиям и ПО Google, если те не находятся в открытом доступе. В частности, речь идет об обновлениях ОС Android и программах Google. То есть у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, ни к почте gmail, ни к картам и другим программам.

Google и Huawei попытались успокоить клиентов. Представители Google сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей. Что касается новых гаджетов, то в корпорации пока пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

В Huawei заявили, что компания продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

С одной стороны, это сенсационная новость, но с другой стороны, на фоне торговой войны США с Китаем не такая уж и неожиданная. Американцы давно показали, как они любят избавляться от конкурентов нерыночными методами. Можно привести параллель с нерыночными мерами борьбы США против «Северного потока-2» и против российских поставок газа ради того, чтобы продвинуть американский сжиженный природный газ на европейский рынок.