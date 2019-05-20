Лавров оценил заявление Зеленского о преодолении языкового раскола

Слова президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации о необходимости преодоления языкового раскола нужно распространить и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он также отметил, что было бы правильно начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех».

Отметим, что Зеленский, говоря с трибуны Верховной рады о Крыме и Донбассе, периодически переходил на русский язык.

Он также заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству.